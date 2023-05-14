Рогов сообщил, что жизни экс-главы Акимовки Зубарева ничего не угрожает

Мелитополь, , 18:27 — REGNUM Жизнь Максима Зубарева, экс-главы администрации посёлка Акимовки Запорожской области, на которого в апреле было совершено покушение, на данный момент вне опасности, сообщил 14 мая председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Владимир Рогов Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«На Пасху мне позвонил лечащий врач и сказал: «Жить будет точно, все самое страшное прошло, теперь будем восстанавливаться», — сказал он в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

По словам Рогова, Зубарев долгое время боролся за свою жизнь, врачи не давали утешительных прогнозов.

Как сообщало ИА REGNUM, Максим Зубарев пострадал в начале апреля при взрыве автомобиля в Мелитополе. Его машина получила серьёзные повреждения в результате взрыва — вылетели стёкла, выбиты двери. Сам Зубарев получил множественные ранения и повреждения, включая травмы ног, перелом таза и бедра.

Следственных комитет России возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь экс-главы Акимовки.