Вильнюс, 14 мая, 2023, 18:11 — ИА Регнум. Литва намерена разрабатывать план охраны Куршской косы без участия России, на территории которой находится часть объекта, таково якобы распоряжение ЮНЕСКО, заявила 14 мая директор литовского национального парка «Куршская коса» Аушра Фесер.

Илья Питалев/РИА Новости Национальный парк «Куршская коса»

«Это (…) распоряжение ЮНЕСКО, которое принято с учетом ситуации на Украине», — цитирует Фесер агентство BNS.

Куршская коса была внесена ЮНЕСКО в список объектов всемирного наследия в 2000 году по совместной заявке России и Литвы. На территории Литвы расположено чуть более половины объекта (52 км).

План по защите экосистемы и культурно-исторических объектов косы разрабатывался совместно с Россией, однако после начала специальной военной операции на Украине эта работа была прервана, заявила Фесер.

В Министерстве природных ресурсов России ранее сообщали, что по итогам 2021 года Куршская коса вошла в пятёрку самых посещаемых национальных парков России вместе с нацпарком «Кисловодский», Кавказским заповедником, нацпарком «Сочинский» и парком «Красноярские столбы».

В 2020–2021 годах посещаемость особо охраняемых природных территорий федерального значения выросла на 32% — до 10,6 миллиона человек, отмечали в Министерстве и прогнозировали дальнейшие рост посещаемости в 2022 году ещё на 20%.