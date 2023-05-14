Tasnim: вице-премьер РФ Новак планирует посетить Иран 16 мая во главе делегации

Тегеран, , 18:14 — REGNUM Вице-премьер РФ Александр Новак планирует посетить Иран с визитом во главе высокопоставленной делегации 16 мая, сообщило 14 мая иранское агентство Tasnim.

Александр Новак Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сообщается, что Новак пробудет в Иране два дня, где у него запланированы переговоры с министром нефти Ирана Джавадом Оуджи, а также с председателем Центробанка Мохаммадом Фарзином.

Также вице-премьер РФ посетит 27-ю Международную выставку «Нефть, газ и нефтехимия Ирана», которая откроется в Тегеране 17 мая.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным американского журнала Politico, Иран якобы начал «секретные» переговоры с Россией и Китаем по закупке топлива для ракет, использующихся в ходе специальной военной операции.

По версии издания, иранский дипломат Саджад Ахадзаде договорился о закупке в России и в Китае перхлората аммония, использующегося для производства твердотопливных ракет, которые Иран якобы поставляет российской армии. Китай таким образом фактически оказывает России помощь в проведении СВО, но делает это через иранского «посредника», чтобы не обострять отношения с Западом, отметили источники издания.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это заявил, что в Кремле не комментируют предположения о переговорах Ирана с Россией и Китаем по закупке топлива для ракет. «Я не знаком с такими сообщениями. Ничего не могу сказать», — заявил Песков.

Власти России и Ирана неоднократно опровергали предположения о якобы ведущихся поставках военной техники из Ирана в Россию. Никаких доказательств так и не было представлено, все обвинения безосновательны, заявил в марте 2023 года министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.