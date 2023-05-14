Манила, 14 мая, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Гражданку России Юлию Чумак, пропавшую без вести на Филиппинах, нашли живой. Об этом сообщил 14 мая Telegram-канал Mash.

Виталий Белоусов/РИА Новости Улицы Манилы. Филиппины

Где именно была 23-летняя девушка и почему не выходила на связь, не сообщается. Заявление её матери Татьяны Ковалёвой об исчезновении дочери в Маниле поступило в дипмиссию 9 мая.

«Она жива и здорова — с ней всё в порядке», — говорится в сообщении.

Девушка полетела в Манилу, чтобы устроиться на работу frontend-разработчиком, а потом пропала. Родители попросили живущих в столице Филиппин россиян найти Юлию, но тем это не удалось. Дипломаты, отмечает канал, предположили, что местный картель мог похитить девушку для обращения в сексуальное рабство.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая на острове Пхукет в Таиланде пропал 32-летний российский турист. Его смыло со скалы в море. Спустя два дня тело мужчины нашли рыбаки. Личность погибшего подтвердили его друзья.