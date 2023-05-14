Российский боксёр Гаджимагомедов завоевал золотую медаль чемпионата мира

Ташкент, , 17:59 — REGNUM Российский боксёр Муслим Гаджимагомедов в финальном поединке чемпионата мира, который проходит в Таншкенте, победил представителя Италии Азиза Муийдина и завоевал золотую медаль.

Муслим Гаджимагомедов © Алексей Филиппов/РАИ Новости

Гаджимагомедов выступал в весовой категории до 92 кг.

Муслим Гаджимагомедов является серебряным призером Олимпиады в Токио. Россиянин стал двукратным чемпионом мира, ранее он выиграл золотую медаль в турнире в 2019 году. Также он победил на чемпионате Европы (2016) и завоевал серебро турнира (2017).

Ранее Международная ассоциация бокса допустила российских и белорусских спортсменов к своим соревнованиям. Никаких ограничений не установлено — спортсмены используют национальную символику, в случае победы будет исполняться гимн. Это решение вызвало демарш со стороны сборной Великобритании, представители которой сочли, что позиция ассоциации противоречит подходу Международного олимпийского комитета, и заявили о намерении бойкотировать соревнования.

Если Великобритания и США примут решение о выходе из ассоциации, это может привести к расколу в мировом боксе, отмечал ранее бывший чемпион мира в тяжёлом весе, депутат Госдумы Николай Валуев. Нельзя исключать, что большинство стран последуют за ними в «альтернативную» ассоциацию, отметил он.

Турнир в Ташкенте начался 30 апреля и завершится 14 мая. Соревнования проходят в 13 весовых категориях, призовой фонд — 5,2 млн долларов. Каждый победитель получит 200 тыс. долларов, занявшие вторые и третьи места — по 100 и 50 тыс. долларов соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте IBA провела женский чемпионат мира по боксу, на который сборная России была допущена с российским флагом и гимном. Ряд стран, в том числе США, отказались от участия в турнире. Всего на ЧМ выступали более 320 спортсменов из 65 стран.