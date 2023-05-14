ЦИК Турции сообщил об отсутствии ситуаций, способных негативно отразиться на итогах выборов

Анкара, , 17:51 — REGNUM Выборы в Турции прошли без ситуаций, которые бы негативно отразились на результатах. Об этом 14 мая заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Президентские и парламентские всеобщие выборы 28-го созыва, состоявшиеся 14 мая 2023 года, завершены», — говорится в заявлении Йенера.

Отмечается, что не было никаких негативных ситуаций, которые бы отрицательно сказались на ЦИК и результатах выборов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 мая на президентских выборах в Турции за победу борются два основных кандидата — действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Эрдоган после голосования на своём избирательном участке отметил, что выборы, по его данным, проходят без нарушений.

Социологи полагают, что на выборах вероятен второй тур. По данным опросов, Кылычдароглу готовы поддержать чуть менее 50% избирателей, Эрдогана — около 43-45%. Если первый тур не выявит победителя, второй будет проведён 28 мая.