Директор ЗАЭС Черничук: с 15 мая станция начнёт работу в штатном режиме

Энергодар, Запорожская область, , 17:41 — REGNUM С 15 мая Запорожская АЭС возобновит работу в штатном режиме, но её сотрудники, как и другие жители Запорожской области, при желании могут принять решение о временном перемещении в более безопасные районы области, заявил 14 мая директор АЭС Юрий Черничук.

Запорожская АЭС. Энергодар Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Количество сотрудников на площадке будут устанавливать руководители подразделений в соответствии с производственными задачами, отметил он.

«Напоминаю, что врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким принято решение о добровольном временном перемещении некоторых категорий граждан с прифронтовых территорий в безопасные районы Запорожской области. В связи с этим для жителей Энергодара организовано перемещение на безопасную территорию. Тем сотрудникам станции, кто примет решение о временном перемещении, необходимо обратиться в отдел кадров для его организации и обеспечения решения вопроса об условиях оплаты труда», — цитирует Черничука официальный Telegram-канал станции.

Ранее в администрации Запорожской области заявили, что планируют вывезти около 70 тысяч человек из прифронтовых регионов, в первую очередь речь идёт о семьях с детьми. Перемещение является добровольным, предложение объясняется высокой вероятностью обострения ситуации и новых провокаций со стороны ВСУ в отношении мирных жителей, отмечали в руководстве региона.

Распространяемая украинским СМИ информация о том, что жителей вывозят за пределы региона — ложь, заявил 13 мая глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Для размещения временно переместившихся граждан подготовлены базы отдыха на побережье Азовского моря, жители обеспечены трёхразовым питанием и выплатой в 10 тысяч рублей, отметил он.