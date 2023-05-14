Берлин, 14 мая, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Некоторые страны могут сократить объём помощи Киеву, если планируемое контрнаступление ВСУ окажется неудачным, заявил президент Украины Владимир Зеленский 14 мая по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине. Об этом сообщило издание «Интерфакс-Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По словам украинского лидера, риск сокращения помощи есть, но только со стороны стран, которые «не были очень активными в поддержке» Киева. Украинская сторона мотивирована на контрнаступление и верит в успех, она почти готова к нему, сказал политик.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский заявил, что работает над созданием «коалиции истребителей». Посещая разные европейские страны, он намерен добиться поставок Киеву современных самолётов.

Лидер киевского режима также сообщил, что пока ВСУ не располагают минимумом оружия, «с которым Киев сможет двинуться вперёд». По его словам, у Киева нет намерений занять часть российской территории в рамках гипотетического контрнаступления, так как для этого нет ни сил, ни оружия.

Москва осуждает страны Запада за поставки вооружений на Украину, так как это лишь затягивает конфликт и подтверждает вовлечённость в него ряда европейских стран и США.