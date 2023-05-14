Лондон, 14 мая, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Военно-морские базы, расположенные в Крыму, дают Москве превосходство в Чёрном море, это вынуждает страны Североатлантического альянса усилить присутствие в регионе. Об этом 14 мая пишет обозреватель Марк Галеотти в статье для британского издания Spectator.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО, Украина, Россия

«Пока на полуострове развернуты российские силы, Чёрное море будет по-прежнему подчиняться воле и способности Москвы угрожать и пресекать», — говорится в материале.

Галеоти отмечает, НАТО уже давно считает Черноморский регион линией фронта. Журналист пояснил, что Крым является и платформой для ударов РФ, и целью для ответных воздушных и морских сил Украины.

Обозреватель подчеркнул, что из-за полуострова силы стран — членов альянса устраивают провокации недалеко от границ России. Это делается для того, чтобы оспорить доминирование Москвы в водах, которые НАТО стремится контролировать, подытожил Галеотти.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Москва не стремится к полномасштабной конфронтации со странами — членами НАТО. По его словам, Россия проводит «гибридные и тайные операции».

В марте турецкая газета Cumhuriyet сообщила, что стратегия Соединённых Штатов нацелена на превращение Чёрного моря в «озеро» стран Североатлантического альянса. По мнению Анкары, море принадлежит всем странам в равной мере.