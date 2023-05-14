* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Тель-Авив, Израиль, 14 мая, 2023, 17:17 — ИА Регнум. Вооружённые силы Израиля в ходе проведения военной операции «Щит и стрела» в секторе Газа уничтожили всех лидеров палестинского движения «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), операция успешно завершена, сообщил 14 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

MENAHEM KAHANA / POOL / EPA/ТАСС Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Операция длилась пять суток, напомнил он.

«Мы ликвидировали всю верхушку «Исламского джихада» в Газе, десятки террористов, уничтожили 17 штабов «Джихада», склады ракет, противотанковые расчеты и многое другое», — цитирует Нетаньяху его пресс-служба.

Вечером 13 мая сообщалось, что правительство Израиля и палестинские группировки при посредничестве властей Израиля достигли договорённости о взаимном прекращении огня с 22:00 по местному времени.

Операция «Щит и стрела» по уничтожению командования и инфраструктуры группировки «Исламский джихад» на территории сектора Газа началась в ночь на 9 мая. В Тель-Авиве с 10 мая были слышны взрывы, сработала система противовоздушной обороны.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант позднее заявил, что по Израилю с территории сектора Газа с начала операции было выпущено около 400 ракет. Часть из них упали в секторе Газа, часть — в открытой местности, другие были сбиты, но случились и попадания в жилые дома, сказал Галлант.