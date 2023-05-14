Кашира, Московская область, 14 мая, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Дачник принял за беспилотник воздушного змея, запущенного в окрестностях подмосковной Каширы, и вызвал полицию. Об этом сообщил 14 мая Telegram-канал Shot.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Воздушный змей. Архивное фото

13 мая мужчину, отдыхавшего на своём участке в СНТ «Птицевод», перепугал неопознанный летательный аппарат, который завис над ним на высоте ста метров. Дачник позвонил в полицию.

После прибытия полицейских выяснилось, что женщина на одном из соседних участков запустила воздушного змея, чтобы поиграть с детьми. После отъезда стражей порядка змей продолжил полёт.

Как сообщало ИА REGNUM, с 3 мая в Москве и Московской области запрещены полёты беспилотников. Исключения сделаны для специальных авиационных работ. Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил об административной и уголовной ответственности за несанкционированный запуск БПЛА.