Москва, 14 мая, 2023, 17:19 — ИА Регнум. В рамках четвёртого ежегодного благотворительного триатлона его участники оказали финансовую поддержку благотворительному фонду, который помогает детям, рождённым раньше срока. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба клуба лидеров России «Эльбрус».

Павел Лисицын/РИА Новости Недоношенный ребенок

Отмечается, что в 2023 году благотворительный триатлон собрал победителей и финалистов разных сезонов конкурса «Лидеры России» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Собранные в рамках мероприятия средства направили на медицинскую помощь и психологическую поддержку семей с недоношенными детьми.

По результатам состязания первое место занял финалист первого сезона конкурса Андрей Карабанов, на второй строчке — победитель конкурса управленцев Ярослав Советкин, на третьем месте — финалист трека «Государственное управление» Дмитрий Лобанов.

Как передавало ИА REGNUM, по словам исполняющего обязанности ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова, об участии в пятом сезоне конкурса управленцев «Лидеры России» за первые три недели с момента старта заявили граждане более чем 70 стран. Он уточнил, что активно регистрируются граждане стран постсоветского пространства. В лидерах — Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Молдавия, Киргизия, Таджикистан, Азербайджан, Латвия и Грузия.

Конкурс «Лидеры России» стартовал 4 апреля. Об этом объявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Конкурс проводят с 2017 года. В этом году заявки будут принимать до 14 мая. Участниками проекта могут стать руководители из России и других государств до 55 лет с управленческим опытом от двух лет.