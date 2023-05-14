Белгородская область, 9 января, 2004, 09:39 — ИА Регнум. Как известно, немало белгородцев были участниками различных локальных войн. В настоящее время наши земляки также проходят ратную службу в "горячих точках". К сожалению, есть среди жителей Белгорода те, кто погиб при исполнении воинского долга. Для увековечения памяти об этих людях, в мэрии областного центра принято решение о создании Аллеи в парке Победы в комплексе с монументом павшим в Афганистане солдатам и офицерам. Для этого в городе объявляется открытый конкурс по разработке эскизного проекта Аллеи памяти белгородцев, погибших в локальных войнах.

Творческое "состязание" продлится до 5 апреля 2004 года, а участвовать в нем могут профессиональные художники, архитекторы и творческие коллективы. Проект, представленный на конкурс, должен нести информацию, как можно более полно раскрывающую объявленную тему. Эскиз обязан иметь высокое качество исполнения, быть хорошо оформленным и иметь законченный вид.

Победителей определяет специальная конкурсная комиссия, которую возглавил В.Скурятин, заместитель мэра города по социальной политике. Срок подведения итогов определен в одну неделю. С победителем заключается договор и производится оплата реализации его проекта.