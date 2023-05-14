Баскетболист Швед рассказал о восстановлении после нападения в Москве

Москва, , 17:02 — REGNUM Баскетболист ЦСКА Алексей Швед успешно восстанавливается после тяжёлых травм, полученных при избиении возле ресторана в Москве. Об этом спортсмен рассказал 14 мая в эфире «Матч ТВ».

Алексей Швед © Владимир Астапкович/РИА Новости

Вечером 1 мая Швед получил черепно‑мозговую травму с переломами костей черепа и ушибом головного мозга в результате нападения на него нескольких мужчин. Драка произошла у ресторана на Большой Никитской улице.

Баскетболиста выписали из больницы 9 мая. Он отметил, что чувствует себя намного лучше, восстановление идет хорошо, а также рассказал о деталях нападения.

«Произошло всё так: ребята поставили деньги, проиграли их, потом увидели Настю, затем меня. Начали дерзить, говорить плохие слова. Потом начали окружать. Потом подъехали ещё ребята», — сказал Швед.

По его словам, причина нападения ему непонятна. Избежать драки спортсмен не мог — его окружили, затем обидчиков стало больше. Швед с женой пытался уйти, но его ударили по ногам, по голове и сзади.

«Потом было много разных процедур тоже. В реале травмы тяжёлые, но восстановление идет хорошо», — добавил 34-летний баскетболист.

Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемых в избиении Шведа задержали на следующий день. Сообщалось, что конфликт произошёл между супругой спортсмена и одним из подсудимых, а Швед вступился за жену. Сначала Пресненский суд Москвы арестовал троих обвиняемых по статье о хулиганстве. Затем был помещён под стражу главный фигурант Юсуф Мирашуров, который пытался вылететь из России. Мирашурова обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего.