Луганск, 14 мая, 2023, 17:12 — ИА Регнум. Эвакуация жителей из подконтрольных России харьковский сёл не ведётся, сообщили 14 мая в пресс-службе российской администрации региона.

Константин Михальчевский/РИА Новости Эвакуация жителей

«Никаких эвакуационных мероприятий не проводится. Была опубликована лишь рекомендация, которой люди могут последовать по своему желанию», — сообщили РИА Новости в администрации.

Ранее российская администрация в Харьковской области порекомендовала жителям выехать в безопасное место из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ. В Харьковской области почти 30 населённых пунктов находятся под контролем ВС РФ.

Как передавало ИА REGNUM, на всей территории Украины ночью 14 мая была объявлена воздушная тревога. В Киеве и Харьковской области на Украине ночью 14 мая прогремели взрывы. Российские крылатые ракеты атаковали противника.

Минобороны днём ранее сообщало, что авиацией ВКС России были сбиты самолёт Су-24, наносивший удар по Луганску, и прикрывавший его истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины, а также украинский вертолёт Ми-8 в Харьковской области