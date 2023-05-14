Минск, , 16:55 — REGNUM Министерство обороны Белоруссии показало видео проверки боеготовности Вооружённых сил республики. Кадры показал Telegram-канал «ВоенТВ Беларуси».

Проверка боеготовности Вооружённых сил Белоруссии Кадр из видео «ВоенТВ Беларуси»

В ходе мероприятий выполнены и отработаны выброс и занятие стартовых позиций, организация их охраны и обороны, а также заступление дивизиона на боевое дежурство по назначенным объектам

Белорусские подразделения механизированных соединений, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии осуществляют действия в рамках проверки боеготовности, отметили в оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что случаи проникновения диверсантов в республики участились.

По его словам, около границ Белоруссии наблюдается увеличение военного потенциала НАТО, происходят провокации. Он сказал, что поручил военному ведомству подготовить меры, чтобы не допустить на территорию страны диверсантов.