В Белоруссии показали кадры проверки боеготовности Вооружённых сил
Минск, 14 мая 2023, 16:55 — REGNUM Министерство обороны Белоруссии показало видео проверки боеготовности Вооружённых сил республики. Кадры показал Telegram-канал «ВоенТВ Беларуси».
В ходе мероприятий выполнены и отработаны выброс и занятие стартовых позиций, организация их охраны и обороны, а также заступление дивизиона на боевое дежурство по назначенным объектам
Белорусские подразделения механизированных соединений, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии осуществляют действия в рамках проверки боеготовности, отметили в оборонном ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что случаи проникновения диверсантов в республики участились.
По его словам, около границ Белоруссии наблюдается увеличение военного потенциала НАТО, происходят провокации. Он сказал, что поручил военному ведомству подготовить меры, чтобы не допустить на территорию страны диверсантов.