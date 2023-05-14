Минск, 14 мая, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Министерство обороны Белоруссии показало видео проверки боеготовности Вооружённых сил республики. Кадры показал Telegram-канал «ВоенТВ Беларуси».

Кадр из видео «ВоенТВ Беларуси» Проверка боеготовности Вооружённых сил Белоруссии

В ходе мероприятий выполнены и отработаны выброс и занятие стартовых позиций, организация их охраны и обороны, а также заступление дивизиона на боевое дежурство по назначенным объектам.

Белорусские подразделения механизированных соединений, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии осуществляют действия в рамках проверки боеготовности, отметили в оборонном ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что случаи проникновения диверсантов в республику участились.

По его словам, около границ Белоруссии наблюдается увеличение военного потенциала НАТО, происходят провокации. Он сказал, что поручил военному ведомству подготовить меры, чтобы не допустить на территорию страны диверсантов.