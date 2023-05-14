Дзюба заявил, что скоро вернётся в строй ещё сильнее

Москва, , 16:52 — REGNUM Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» Артём Дзюба заявил, что скоро вернётся в строй и станет ещё сильнее. Об этом он сказал 14 мая в stories в соцсети.

Игрок ФК «Локомотив» Артём Дзюба © Павел Бедняков/РИА Новости

Дзюба пропустил матч 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов».

«За меня не волнуйтесь, скоро буду в строю. Что не происходит — всё к лучшему. Вернёмся сильнее, не волнуйтесь», — сказал Дзюба.

34-летний форвард перешёл в «Локомотив» в зимнее трансферное окно. В весенней части чемпионата России он сыграл девять матчах и забил восемь голов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Крылья Советов» и «Локомотив» сыграли вничью. Встреча прошла 14 мая в Самаре и завершилась со счётом 1:1.