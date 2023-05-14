Силы НАТО никогда не применялись по назначению, для защиты стран-членов. Все операции Альянса состояли либо из вторжения в третьи страны, либо, опять же, из вторжения в третьи страны, но под сомнительным предлогом защиты союзника, которому эти страны и не угрожали. Силы ОДКБ же реально использовались в январе 2022 года для защиты суверенитета Казахстана. Когда местные радикалы подняли мятеж, по просьбе властей в кратчайшие сроки пришла помощь.

Геворг Мирзаян, , 18:05 — REGNUM Ровно 21 год назад — 14 мая 2002 года — в Москве на сессии Совета коллективной безопасности была создана Организация Договора коллективной безопасности. Ее учредителями были Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, а ее основой — существующий на тот момент Договор коллективной безопасности.

Знак отличия ОДКБ Иван Шилов © ИА REGNUM

Соответственно, он и вырос до полноценной Организации, его выполняющей, — с секретариатом, коллективными силами оперативного реагирования, различными советами по профильным направлениям угроз.

А угроз этих было множество. Радикальный исламизм, наркотрафик, территориальные конфликты, ну и, конечно же, притязания со стороны ряда великих держав. Ряд из них (прежде всего США) рассматривали постсоветское пространство исключительно как инструмент в их политике по сдерживанию России и Китая, а значит были заинтересованы в том, чтобы «задний двор» обеих стран находился в максимально хаотичном состоянии.

Конечно, Россия могла бы закрыть на это глаза. Могла руководствоваться принципами, которые ей постоянно навязывали на Западе, говоря о том, что ее интересы заканчиваются на российских границах. Или следовать советам отдельных российских экспертов, призывавших «не кормить» соседей и просто отгородиться от них.

Однако Владимир Путин поступил по-другому. Он создал ОДКБ — самую масштабную военно-политическую организацию Евразийского пространства, которая на протяжении 21 года эффективно защищает это пространство от всех угроз — внешних и внутренних. И является важнейшей силой, которая сдерживает весь евразийский континент от погружения в хаос и нестабильность.

Заседание стран-участниц ОДКБ. Астана. 2004 год © ИТАР-ТАСС/ Алексей Панов

ОДКБ — живая и прикладная

Исходя из этого, кое-кто сравнивает ОДКБ и НАТО. Однако эти сравнения нерелевантны.

Во-первых, ОДКБ — это живая организация. Все ее члены видят необходимость в продолжении ее существования.

«ОДКБ для многих единственный способ обеспечения своей безопасности в условиях собственной слабой армии при наличии явных внешних или внутренних угроз, — говорит ИА REGNUM глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. — Для России же это важный механизм отслеживать и останавливать угрозы на дальних подступах к своим границам. Например, на афганской границе, а не в Южной Сибири».

Поэтому руководству ОДКБ не нужно выдумывать каких-то внешних врагов для консолидации государств — недостатка в угрозах постсоветскому пространству не существует. Угрозах как классических, так и сетевых (в виде террористических группировок).

Поэтому различные учения ОДКБ носят не теоретический характер против виртуального несуществующего врага, а вполне прикладные по своей сути.

Миротворческие учения стран Организации Договора о коллективной безопасности © Максим Богодвид/РИА Новости

Во-вторых, перед организациями стоят совершенно разные цели. «НАТО — агрессивный блок, обеспечивающий англо-американское неоколониальное господство в ряде регионов. ОДКБ — оборонительный союз, защищающий от терроризма и иных внешних угроз территорию стран-участниц», — говорит Никита Мендкович.

Соответственно, Альянс задействован как инструмент глобальной внешней политики США, его членов пытаются привлечь к конфликтам, находящимся далеко за пределами их границ (Афганистан, Китай). ОДКБ же действует исключительно внутри своего региона, а Россия не навязывает странам-членам участие в своих глобальных внешнеполитических проектах.

В-третьих, НАТО представляет из себя не столько военно-политический блок суверенных стран, сколько инструмент американского контроля за своими европейскими союзниками. ОДКБ же построен на принципе суверенитета.

Согласно уставу, целями Организации являются укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов.

Но при этом там очень четко прописаны принципы уважения независимости, добровольности участия, равенства прав и обязанностей государств-членов, а также невмешательство в дела, подпадающие под национальную юрисдикцию. И ОДКБ ни разу не позволяла усомниться в том, что прописанные принципы расходятся с реальными делами.

Наконец, в-четвертых, разница между организациями в самих реальных делах. Силы НАТО никогда не применялись по назначению, для защиты стран-членов. Все операции Альянса состояли либо из вторжения в третьи страны (Югославия), либо, опять же, из вторжения в третьи страны под сомнительным предлогом защиты союзника, которому эти страны и не угрожали (Афганистан).

Военнослужащий из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ, охраняющий территорию ТЭЦ-3 в Алма-Ате © Министерство обороны РФ/РИА Новости

Силы ОДКБ же в январе 2022 года реально использовалась для защиты одного из стран-членов — в данном случае в Казахстане. Когда в республике местные радикалы подняли мятеж, Силы быстрого реагирования ОДКБ были (естественно, по просьбе властей) в кратчайшие сроки развернуты для защиты казахстанского суверенитета.

На тот момент самого развертывания контингента ОДКБ (большую часть которого составляли российские миротворцы) уже хватило для того, чтобы власти Казахстана смогли переломить негативно складывающуюся для них ситуацию. Ряд региональных чиновников, раздумывающих о том, на чью сторону встать, очень быстро определились в своих предпочтениях.

В результате беспорядки в Казахстане были в кратчайшие сроки закончены, а все ответственные за их организацию привлечены к ответственности. После чего президент страны Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность всем партнерам за помощь, а также особую благодарность Владимиру Путину.

Противодействие новым угрозам

И тут есть за что особо благодарить. Казахстанский тест еще раз показал, что Россия, с одной стороны, является безальтернативным поставщиком безопасности в регионе. «Она — обладатель наиболее сильной армии, ВПК, а также средств доставки своих контингентов к месту возникновения кризиса», — напоминает Никита Мендкович.

Более того, она обладает достаточным уровнем политической воли для того, чтобы эту силу применять.

С другой стороны, Москва в отличие от тех же Соединённых Штатов не злоупотребляет этой силой, волей и возникающих от них зависимостью у региональных стран. Не использует эту зависимость для того, чтобы «оккупировать» полагающиеся на нее соседние страны. Тот же контингент ОДКБ, вопреки тиражируемым западными СМИ и казахскими националистами слухам, был выведен сразу же после того, как в нем отпала нужда (в целом он находился на территории Казахстана с 6 по 15 января).

По сути, Москва — как в рамках ОДКБ, так и через двустороннее партнерство — выполняет свою историческую миссию по защите и обеспечению порядка на евразийской территории.

Военнослужащие РФ контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме Чкаловский в Московской области, вернувшиеся после выполнения задач в Республике Казахстан © Михаил Воскресенский/РИА Новости

Миссию по защите местных государств по разрешению их взаимных конфликтов (так, именно благодаря России удалось погасить пограничные конфликты между среднеазиатскими республиками).

Миссию по превращению территории, на которой веками происходили конфликты малых народов, в зону сопроцветания и стабильности.

По сути, при Владимире Путине Россия вернулась к своей исторической миссии миротворца и гаранта стабильности всего евразийского пространства.

И при этом Москва не останавливается на достигнутом.

Во-первых, она организует работу ОДКБ по противодействию новым угрозам — тем, которые еще лет десять назад казались далекой от нас экзотикой. Так, в марте 2023 года Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму протокол о внесении изменений в устав ОДКБ, который предусматривает взаимодействие членов организации в сфере биологической безопасности.

Во-вторых, Россия всячески подталкивает страны — члены ОДКБ брать на себя большие обязательства в рамках обеспечения коллективной безопасности.

«Сейчас большинство государств слабо участвуют в операциях из-за слабости армий и плохого вооружения. Однако под руководством России коллективные силы должны развиваться и действовать на всех угрожающих направлениях», — говорит Никита Мендкович.

И это нужно не для того, чтобы снять с России лишние расходы, а для того, чтобы соседи до конца осознали принцип неделимой коллективной региональной безопасности.

Ситуация в мире развивается таким образом, что суверенитет и безопасность Таджикистана не могут быть обеспечены без суверенитета и безопасности, казалось бы, далеких от него Белоруссии и Армении и наоборот.

Мир стремительно регионализируется, и все мы сейчас находимся в одном регионе. А значит должны этот регион защищать.