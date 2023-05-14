Командир штурмовиков Сармат и другие российские бойцы получили награды в зоне СВО

Москва, , 16:45 — REGNUM Военнослужащим штурмовых групп Центрального военного округа за мужество, героизм и отвагу были вручены государственные награды в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба Минобороны России.

Награды для военнослужащих РФ в зоне проведения специальной военной операции © Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Отмечается, что медалями «За спасение погибавших», «За отвагу», «За воинскую доблесть», «За боевые отличия» и «За укрепление боевого содружества», а также знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени были удостоены свыше 120 военнослужащих.

Уточняется, что орденом Мужества были награждены два бойца подразделения, один из которых — командир штурмового отряда с позывным «Сармат».

Как передавало ИА REGNUM, в зоне спецоперации наградили отличившихся военнослужащих Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ. Военным вручили ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский rрест» IV степени, медали «За отвагу», Суворова, «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть».

В Госдуме предложили учредить спецмедаль, для уехавших в зону СВО медсестёр. член комитета Госдумы по охране здоровья, врач высшей категории, заслуженный работник здравоохранения Тамара Фролова отметила, что в России наблюдается дефицит медицинских работников, как среди врачей, так и по среднему медперсоналу.