Москва, 14 мая, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Военнослужащим штурмовых групп Центрального военного округа за мужество, героизм и отвагу были вручены государственные награды в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба Минобороны России.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Награды для военнослужащих РФ в зоне проведения специальной военной операции

Отмечается, что медалей «За спасение погибавших», «За отвагу», «За воинскую доблесть», «За боевые отличия» и «За укрепление боевого содружества», а также знака отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени были удостоены свыше 120 военнослужащих.

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Уточняется, что орденом Мужества были награждены два бойца подразделения, один из которых — командир штурмового отряда с позывным Сармат.

Как передавало ИА REGNUM, в зоне спецоперации наградили отличившихся военнослужащих Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ. Военным вручили ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» IV степени, медали «За отвагу», Суворова, «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть».

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