Зеленский напомнил, что Трамп не смог положить конец конфликту в Донбассе

Киев, , 16:28 — REGNUM Дональд Трамп, занимая пост президента США, не смог положить конец конфликту в Донбассе, заявил в интервью итальянским СМИ президент Украины Владимир Зеленский.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Так он прокомментировал ряд заявлений Трампа о том, что он не допустил бы начала военного конфликта на Украине и что в случае его победы на президентских выборах в США в 2024 году он сможет завершить конфликт за сутки, проведя телефонные разговоры с лидерами России и Украины.

«У меня тогда (в период президентства Трампа — ред.) была с ним встреча. Я не уверен, что он тогда был глубоко погружен в этот вопрос. Так или иначе, он не решил его», — сказал президент Украины.

Дональд Трамп занимал пост президента США в 2016–2020 годах. В этот период Киев систематически нарушал Минские соглашения, постоянно обстреливая территорию Донбасса. Позднее киевские политики, а также лидеры Германии и Франции заявили, что выполнять договорённости никто из них и не собирался и что соглашения были нужны для того, чтобы дать Киеву время для подготовки.

В эфире итальянского телевидения 13 мая президент Украины также заявил, что Киев не нуждается в посредниках (включая и папу Франциска, который предлагал такую помощь) для организации мирных переговоров. Власти Украины намерены получить больше оружия от западных стран и освободить территорию, которую считают «своей», силой, а «мирный план», который они готовы обсуждать, предполагает передачу Украине регионов, вышедших из её состава в 2014–2022 годах.

В Кремле и МИД России ранее отмечали, что мирные переговоры с Киевом могут начаться, если Украина выполнит все требования, поставленные перед началом специальной военной операции, а также при условии признания выхода пяти регионов из состава Украины в 2014–2022 годах и их возвращения в состав России. В противном случае проведение спецоперации продолжится.