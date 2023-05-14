Бастрыкин: Блиновская выплатила только 10 млн руб. налоговой задолженности в рамках уголовного дела

Санкт-Петербург, , 16:19 — REGNUM Блогер Елена Блиновская выплатила всего лишь 10 млн рублей из более чем 918 млн рублей неуплаченных налогов. Об этом 14 мая сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме.

Марафон желаний. Елена Блиновская Сергей Корсун © ИА REGNUM

«Обвиняемая Блиновская на данный момент погасила мизерную часть налоговой задолженности — всего 10 млн рублей из 918,9 млн рублей», — приводит слова Бастрыкина ТАСС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Блиновская была задержана 27 апреля в Смоленской области при попытке выехать на территорию Белоруссии. В отношении неё возбудили два уголовных дела по статьям о легализации дохода и уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, блогер занизила полученные доходы и не заплатила свыше 918 млн рублей.

В ходе судебного заседания Блиновская признала вину и заявила, что готова полностью возместить ущерб государству. После этого сообщалось, что она добровольно перечислила налоговый платёж.