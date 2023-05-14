Бербок назвала использование одних с Кулебой наушников знаком тесной дружбы

Берлин, , 16:32 — REGNUM Глава МИД Германии Анналена Бербок считает использование одних наушников с украинским коллегой Дмитрием Кулебой знаком «тесной дружбы», пишет 14 мая Bild.

Глава МИД Германии Анналена Бербок © IMAGO/Michael Baucher/Global Look Press

По её словам, слушая выступления президента Украины Владимира Зеленского, она и Кулеба использовали одну гарнитуру.

«Вот насколько тесная между нами дружба», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, глава немецкого МИД нередко попадает неловкие ситуации. Так, ранее она заявляла, что правление президента РФ Владимира Путина угрожает безопасности Украины до тех пор, пока российский лидер не развернёт свою политику на 360 градусов.

После этих слов жители Германии назвали министра иностранных дел страны глупой, предложили ввести для политиков тестирование на IQ и задумались о том, как долго ещё Бербок будет занимать свою должность, позоря ФРГ.

Представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, высказала мнение, что безопасность Германии находится под угрозой до тех пор, пока Бербок «не выучит хотя бы один школьный предмет».