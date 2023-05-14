Бангкок, 14 мая, 2023, 16:17 — ИА Регнум. На острове Пхукет (Таиланд) обнаружено тело 32-летнего гражданина России, пропавшего 12 мая в море у мыса Промтеп после падения со скалы. Об сообщает портал «Новости Пхукета».

Иван Шилов ИА REGNUM Тело

«На Пхукете нашли тело россиянина Юрия Смояна, которого смыло в море волной с прибрежных скал на мысе Промтеп утром 12 мая», — говорится в материале.

Отмечается, что тело обнаружили местные рыбаки после полудня 14 мая у побережья Патонга. Личность погибшего подтвердили его друзья.

Операция по поиску гражданина РФ длилась в течение двух суток с перерывами на ночь.

Ранее во время отдыха в Таиланде разбился на мотоцикле российский турист. Инцидент произошёл на одной из местных дорог на западном побережье Пхукета 8 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале туристку из России госпитализировали после пожара в отеле на острове Пхукет в Таиланде.

Женщину доставили в больницу с диагнозом «отравление угарным газом». Полиция приступила к расследованию инцидента.