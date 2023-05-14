Пресс-служба Прилепина: по совету медиков писатель остаётся в палате интенсивной терапии

Москва, , 16:13 — REGNUM Состояние писателя Захара Прилепина стабильное, он остается в палате интенсивной терапии. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник в пресс-службе писателя.

Захар Прилепин © Гавриил Григоров/ТАСС

«Состояние Захара Прилепина стабильное, по рекомендации врачей он остается в палате интенсивной терапии», — приводит агентство слова собеседника.

Отмечается, что движения и чувствительность в пальцах ног у него были сохранены, сейчас «рассматривается вопрос о возможном ещё одном оперативном вмешательстве для скорейшего восстановления».

Как передавало ИА REGNUM, российский писатель Захар Прилепин после восстановления, которое займёт минимум полгода, намерен вернуться в зону проведения специальной военной операции. Ранее писатель отмечал, что само время и место покушения на него связано именно с его возвращением из зоны СВО, поскольку в самой зоне спецоперации искать в некоторых смыслах даже сложнее.

6 мая автомобиль с Прилепиным подорвался на взрывном устройстве в посёлке Пионерское Нижегородской области. Писатель получил переломы ног и был на вертолёте доставлен в больницу. Находившийся с ним водитель и охранник Александр Шубин погиб.