Минск, 14 мая, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Белоруссия разместила на западной границе страны тактические ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня, сообщили 14 мая в эфире местного телеканала «ВоенТВ».

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«В ходе мероприятий выполнены и отработаны следующие вопросы: выброс и занятие стартовых позиций, организация их охраны и обороны, а также заступление дивизиона на боевое дежурство по назначенным объектам», — сказано в сообщении.

Любая попытка атаки территории Белоруссии будет немедленно пресечена, отметили также в эфире телеканала минобороны Белоруссии.

Подразделения механизированных соединений, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии осуществляют действия в рамках проверки боеготовности, которая продолжается в белорусской армии, сказано также в сообщении.

В конце апреля 2023 года начальник генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Виктор Гулевич заявил, что интенсивные учения Вооружённых сил страны связаны с напряжённой ситуацией у её границ.

Также в апреле 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что страны-соседки, Польша и Украина, по-видимому, не собираются нападать на Белоруссию. Но если такая агрессия начнётся, на неё будет дан ответ, подчеркивал ранее Лукашенко. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после заседания Высшего государственного совета Союзного государства отмечал, что страны, граничащие с Белоруссией, проявляют недружественные действия, но Россия не даст Минск «в обиду».