Лондон, , 16:46 — REGNUM Певица Лорин из Швеции c песней Tattoo одержала победу на 67-м международном музыкальном конкурсе «Евровидение». Мероприятие проходило в британском Ливерпуле, прямую трансляцию организовала вещательная корпорация «Би-би-си».

Лорин из Швеции приветствует трофей на сцене после победы в финале 67-го конкурса песни «Евровидение». Ливерпуль. Великобритания. 2023 © Peter Kneffel/Global Look Press

39-летняя шведка набрала 583 балла и одержала победу на «Евровидении» уже во второй раз, она стала первой женщиной, кому удалось это сделать. Первый конкурс Лорин выиграла в 2012 году с песней Euphoria, а перед песенным фестивалем 2023 года эксперты называли её одним из главных фаворитов.

Лорин из Швеции выступает во время Гранд-финала конкурса песни «Евровидение». Ливерпуль. Великобритания. 2023 © IMAGOVesa Moilanen/Global Look Press

Лорин исполняет свою песню «Tattoo». 67-й конкурс песни «Евровидение». Ливерпуль. Великобритания. 2023 © Peter Kneffel/Global Look Press

Лорин Зинеб Нора Талхауи родилась в Стокгольме в семье иммигрантов из Марокко. По данным СМИ, у женщины имеются берберские корни. В Швеции получила известность ещё в 2004 году после участия в музыкальном конкурсе Idol. На фоне других участников «Евровидения» Лорин выделялась относительно классической манерой исполнения.

Лорин услышала результаты голосования в финале 67-го конкурса песни «Евровидение» Ливерпуль. Великобритания. 2023 © Peter Kneffel/Global Look Press

Лорин услышала результаты голосования в финале 67-го конкурса песни «Евровидение». Ливерпуль. Великобритания. 2023 © Peter Kneffel/Global Look Press

Второе место занял рэпер из Финляндии Йэре Пеухенен, выступающий под псевдонимом Kaarija. Он набрал 526 баллов, набрав от зрителей больше голосов, чем победительница. В номере представителя северной страны участвовали артисты в одежде из розового латекса, в том числе мужчины. Певец совершал в их сторону различные двусмысленные действия — ездил верхом, словно на лошадях, водил на поводке, словно собак.

Исполнитель Käärijä из Финляндии исполняет свою песню «Cha Cha Cha» во время Гранд-финала. 67-й конкурс песни «Евровидение». Ливерпуль. Великобритания. 2023 © IMAGO Vesa Moilanen/Global Look Press

Исполнитель Käärijä из Финляндии исполняет свою песню «Cha Cha Cha» во время Гранд-финала. 67-й конкурс песни «Евровидение». Ливерпуль. Великобритания. 2023 © IMAGOVesa Moilanen/Global Look Press

Артист Käärijä из Финляндии во время пресс-конференции после Гранд-финала конкурса песни «Евровидение». Ливерпуль. Великобритания. 2023 © IMAGOVesa Moilanen/Global Look Press

Третье место оказалось у представительницы Израиля Ноа Кирель с 362 баллами, в первую пятёрку также попали мужчина в женском образе, исполнитель из Италии Марко Меньони и бодипозитивная «королева в трусах» из Норвегии Алессандра. На шестой строчке остановился украинский дуэт Tvorchi, состоящий из Андрея Гуцуляка и Джеффри Кенни, выходца из Нигерии.

Алессандра из Норвегии исполняет песню «Queen of Kings». 67-й конкурс песни «Евровидение». Ливерпуль. Великобритания. 2023 © Jessica Gow/Global Look Press

Марко Менгони из Италии поет «Due vite». 67-й конкурс песни «Евровидение». Ливерпуль. Великобритания. 2023 © Peter Kneffel/Global Look Press

Тейя и Салена, из Австрии поют «Who the hell is Edgar». 67-й конкурс песни «Евровидение». Ливерпуль. Великобритания. 2023 © Peter Kneffel/Global Look Press

Tvorchi из Украины поют «Heart Of Steel». 67-й конкурс песни «Евровидение». Ливерпуль. Великобритания. 2023 © Peter Kneffel/Global Look Press

«Евровидение-2023» можно назвать состязанием в эпатаже. Представлявшие Германию мужчины в красном на каблуках пытались имитировать Rammstein, чешки песней якобы о славянском сестринстве издевались не только над национальными образами, но и над религией, а хорваты не постеснялись выйти на сцену с ракетами и в образе беспощадного микса участников ЛГБТ-парада и персонажей из «Деревни дураков».

Let 3 из Хорватии с песней «Mama ŠČ!». 67-й конкурс песни «Евровидение» Ливерпуль. Великобритания. 2023 © Jessica Gow/Global Look Press

Lord Of The Lost из Германии выступают с песней «Blood & Glitter». 67-й конкурс песни «Евровидение». Ливерпуль. Великобритания. 2023 © Peter Kneffel/Global Look Press

Lord Of The Lost из Германии надеются на победу. 67-й конкурс песни «Евровидение». Ливерпуль. Великобритания. 2023 © Peter Kneffel/Global Look Press

По мнению авторов издания «Царьград», реальным победителем «Евровидения» второй год является Россия, «причём даже не явившись».

«Почему? А именно потому, что, несмотря на колоссальное давление извне, остаётся верной традициям предков и второй год подряд не участвует в этом европейском музыкальном шабаше», — говорится в материале. Авторы уверены, что главный музыкальный конкурс Европы, «как и вся современная европолитика», стоит на трёх китах: сатанизме, крови и содомии.