Лондон, , 16:04 — REGNUM В Великобритании неизвестные намеренно нанесли повреждения строящемуся военному кораблю HMS Glasgow, пишет газета Telegraph со ссылкой на подрядчика BAE Systems.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы обнаружили, что ограниченное количество кабелей на HMS Glasgow… похоже, были повреждены намеренно», — сказал собеседник издания.

Отмечается, что на корабле было перерезано порядка 60 кабелей. Всего на фрегате необходимо проложить около 23 тыс. кабелей.

Компания начала внутреннее расследование и временно приостановила работу на судне.

Как сообщало ИА REGNUM, Британия никак не может отправить авианосец «Принц Уэльский» в США, где на него изначально должны были погрузить самолёты F-35. В 2020 году на корабле дважды происходил разрыв трубы, из-за чего затопило несколько палуб. В 2022 году возникла проблема с гребным валом, а затем в механизме авианосца обнаружили «трещину». Ввод в строй нового британского авианосца из-за «элементарной ошибки» отложен.