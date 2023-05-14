Лондон, 14 мая, 2023, 16:04 — ИА Регнум. В Великобритании неизвестные намеренно нанесли повреждения строящемуся военному кораблю HMS Glasgow, пишет газета Telegraph со ссылкой на подрядчика BAE Systems.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Мы обнаружили, что ограниченное количество кабелей на HMS Glasgow… похоже, были повреждены намеренно», — сказал собеседник издания.

Отмечается, что на корабле было перерезано порядка 60 кабелей. Всего на фрегате необходимо проложить около 23 тыс. кабелей.

Компания начала внутреннее расследование и временно приостановила работу на судне.

Как сообщало ИА REGNUM, Британия никак не может отправить авианосец «Принц Уэльский» в США, где на него изначально должны были погрузить самолёты F-35. В 2020 году на корабле дважды происходил разрыв трубы, из-за чего затопило несколько палуб. В 2022 году возникла проблема с гребным валом, а затем в механизме авианосца обнаружили «трещину». Ввод в строй нового британского авианосца из-за «элементарной ошибки» отложен.