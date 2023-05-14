Самара, , 16:00 — REGNUM Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с московским «Локомотивом» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 14 мая в Самаре и завершилась со счётом 1:1.

Игрок ФК Крылья Советов Дмитрий Цыпченко © Александр Вильф/РИА Новости

На 41-й минуте нападающий «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко вывел свою команду вперёд. А на 48-й минуте форвард «Локомотива» Вильсон Изидор восстановил равновесие в счёте.

В настоящее время «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 26 очков после 27 матчей. «Локомотив» идёт на девятом месте с 36 очками.

Как сообщало ИА REGNUM 13 мая санкт-петербургский «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 27-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 2:2. После матча «Зениту» вручили золотые медали и чемпионский кубок