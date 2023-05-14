Рим, 14 мая, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Ушёл из жизни чемпион Европы 1964 по футболу в составе сборной Испании Ферран Оливелья. Об этом 14 мая сообщила пресс-служба футбольного клуба «Барселона».

Кадр из видео Ферран Оливелья

По её информации, он скончался на 87-м году жизни. Причины его смерти не уточняются.

Оливелья выступал на позиции защитника и играл за испанские команды «Барселона» и «Кондал». С 1964 по 1969 год был капитаном «Барселоны».

С этим клубом Оливелья два раза выиграл чемпионат Испании, четыре раза кубок страны, трижды становился обладателем Кубка ярмарок (предшественник Кубка УЕФА, в настоящее время Лига Европы).

В составе сборной Испании он стал чемпионом Европы 1964 года. В финале сборная Испании со счетом 2:1 обыграла команду СССР.

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