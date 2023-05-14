Санкт-Петербург, 14 мая, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Право хранить серебряную гробницу Александра Невского на 49 лет перейдёт от Государственного Эрмитажа Санкт-Петербургской епархии. В Александро-Невской лавре раку соединят с мощами святого, сообщил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский 14 мая в официальном Telegram-канале музея.

Дарья Драй ИА REGNUM Александро-Невская лавра

Договор между Эрмитажем и Санкт-Петербургской епархией предусматривает создание в лавре уникальных условий состояния воздуха, необходимых для сохранения хрупкой гробницы. Ранее Министерство культуры России подписало приказ о передаче саркофага епархии.

Пиотровский отметил, что на протяжении ста лет Эрмитаж хранил и четырежды спасал от гибели гробницу и раку святого Александра Невского. Ранее дирекция музея возражала против передачи ценного экспоната церкви, но сегодня сакральное значение памятника стало важнее его художественной ценности.

«Эрмитаж исходит из того, что в данный геополитический момент для судеб страны и социального мира в ней соединение мощей с гробницей на территории лавры приобретает особый смысл», — пояснил Пиотровский.

Как сообщало ИА REGNUM, представители Русской православной церкви (РПЦ) не раз просили передать гробницу святого князя Александро-Невской лавре. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявлял, что раку необходимо вернуть в место, «из которого она насилием была изъята» с соблюдением «требований специалистов по обеспечению её сохранности».

Раку князя Александра Невского изготовили из примерно 1,5 тонны серебра в середине XVIII века в царствование императрицы Елизаветы Петровны. Гробница находилась в Троицком соборе Александро-Невской лавры до 1920-х годов. В период советской кампании по изъятию церковных ценностей раку вскрыли, мощи святого передали в Музей религии и атеизма, а сам саркофаг едва не переплавили. Руководители Эрмитажа и Русского музея спасли реликвию, объяснив её художественную ценность правительству СССР. Мощи Невского были возвращены в Троицкий собор лавры в 1989 году.