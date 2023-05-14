Париж, 14 мая, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо считает, что появление информации о неадекватном поведении президента Украины Владимира Зеленского должно послужить предупреждением для всего мира.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Сегодня газета Washington Post опубликовала документы о внутренней ситуации на Украине. В них говорится о безумном Зеленском, кричащем на своих соратников, которые пытаются умерить его пыл по поводу нападения на Россию и даже Венгрию», — написал он в Twitter.

По его словам, обнародование СМИ этих данных может быть предупреждением для мира.

Как сообщало ИА REGNUM, The Washington Post со ссылкой на попавшие в социальные сети данные Пентагона написала 14 мая, что президент Украины намеревался получить «рычаги влияния» на Москву через оккупацию приграничных российских сёл и подрыв нефтепровода «Дружба». Такие предложения он делал «за закрытыми дверями» в общении со своими помощниками, сказано в публикации.

Издание отмечает, что в документах политик описан как «лидер с агрессивными инстинктами», совершенно не похожий на его образ «спокойного и стойкого» главы государства.

Тем временем 10 мая представитель Транснефти Игорь Дёмин заявил о совершении попытки теракта на системе нефтепроводов «Дружба». По его словам, инцидент произошёл на наливном пункте «Брянск». Власти Венгрии заявили, что рассматривают попытку теракта в отношении нефтепровода «Дружба», по которому российская нефть идёт в Европу, как угрозу своей энергетической безопасности.