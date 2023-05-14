WSJ: НАТО хочет на саммите в Вильнюсе предложить Киеву немедленную помощь, но не членство

Брюссель, , 15:46 — REGNUM На саммите НАТО в июле 2023 года в Вильнюсе представители стран — членов НАТО могут принять решение об оказании Украине «немедленной помощи» в любых формах, кроме вступления в альянс, передаёт 14 мая The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники.

НАТО и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

При этом предлагается оговорить, что в НАТО согласны принять Украину, но в будущем.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг дважды заявил о том, что все члены НАТО согласны с будущим вхождением Украины в состав альянса. После первого такого высказывания премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал понять, что к Будапешту это утверждение не относится.

Лидеры украинского государства требуют от НАТО либо немедленно принять Украину в состав альянса, либо дать более точные разъяснения, когда и при каких условиях это вступление произойдёт. Предполагается, что до завершения военного конфликта на территории Украины в альянс её не примут.

В Кремле и МИД России ранее отмечали, что страны НАТО и альянс как таковой де-факто уже являются участниками конфликта с Россией, поскольку предоставляют Украине средства, военную технику, боеприпасы, данные разведки, инструкторов, наёмников, а также оказывают политическую «поддержку» в виде антироссийских санкций.