Курган, 14 мая, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Жителей двух населённых пунктов Курганской области эвакуируют из-за пожаров, сообщает 14 мая региональное МЧС.

МЧС России/ТАСС Последствия пожаров в Курганской области

«Идёт тушение пожара в районе поселка Зырянка и деревни Новая Заворина Юргамышского округа. Объявлена превентивная эвакуация», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что администрацией округа в указанные населённые пункты направили автобусы. Пункт временного размещения развернут в Чинеево в средней школе.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах Уральского федерального округа огонь уничтожил почти 5,7 тыс. строений. По данным властей, среди них 535 жилых домов. Больше всего от огня пострадала Курганская область, где сгорели 5,2 тыс. строений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с этим заявлял, что природные пожары из-за умышленных или неумышленных поджогов хорошо известная властям тема, не требующая дополнительных решений со стороны президента России Владимира Путина.