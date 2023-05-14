ДТЭК: отключения света зимой на Украине могут вернуться
Киев, 14 мая 2023, 15:35 — REGNUM Из-за нехватки мощностей и прочности инфраструктуры на Украине следующей зимой могут снова отключать электроэнергию, заявил 14 мая директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.
«Я считаю, что благодаря тому, что есть возможность перекрыть условный дефицит импортом, к веерным отключениям мы не дойдём в летнем периоде. Может быть проблемой следующая зима, потому что мы войдём в неё со значительно меньшим запасом мощностей или прочности», — сказал Сахарук, слова которого приводит в своем Telegram-канале издание Klymenko Time.
Как сообщало ранее ИА ИА REGNUM, на Украине повреждены или разрушены 75% тепловых генераций, на их восстановление нужно почти 150 млн долларов.
В январе пресс-служба компании «Укрэнерго» отмечала, что в результате взрывов на Украине существенно повреждены несколько энергоблоков тепловых электростанций.
В феврале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал размер ущерба, понесённого энергосистемой страны после начала СВО.
В общей сложности, по словам Шмыгаля, из-за постоянных атак повреждёнными остаются почти два десятка энергоблоков теплоэлектростанций. С учётом находящихся на потерянной территории части энергообъектов Украина лишилась 44% атомной генерации, 75% мощности ТЭС и 33% блочных ТЭЦ. За последние четыре месяца была атакована каждая вторая подстанция «Укрэнерго».