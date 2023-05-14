Глава ДТЭК не исключил отключения света на Украине зимой

Киев, , 15:35 — REGNUM Из-за нехватки мощностей и прочности инфраструктуры на Украине следующей зимой могут снова отключать электроэнергию, заявил 14 мая директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Отключение света на Украине Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Я считаю, что благодаря тому, что есть возможность перекрыть условный дефицит импортом, к веерным отключениям мы не дойдём в летнем периоде. Может быть проблемой следующая зима, потому что мы войдём в неё со значительно меньшим запасом мощностей или прочности», — сказал Сахарук, слова которого приводит в своем Telegram-канале издание Klymenko Time.

Как сообщало ранее ИА ИА REGNUM, на Украине повреждены или разрушены 75% тепловых генераций, на их восстановление нужно почти 150 млн долларов.

В январе пресс-служба компании «Укрэнерго» отмечала, что в результате взрывов на Украине существенно повреждены несколько энергоблоков тепловых электростанций.

В феврале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал размер ущерба, понесённого энергосистемой страны после начала СВО.

В общей сложности, по словам Шмыгаля, из-за постоянных атак повреждёнными остаются почти два десятка энергоблоков теплоэлектростанций. С учётом находящихся на потерянной территории части энергообъектов Украина лишилась 44% атомной генерации, 75% мощности ТЭС и 33% блочных ТЭЦ. За последние четыре месяца была атакована каждая вторая подстанция «Укрэнерго».