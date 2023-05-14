Москва, 14 мая, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Рынки коммерческой недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга в мае демонстрируют умеренные признаки восстановления, трафик в торговых центрах продолжает сохранять положительную динамику. Об этом 14 мая написала газета «Коммерсантъ».

Александр Гальперин/РИА Новости Аренда помещения на Невском проспекте в Санкт-Петербурге

По её информации, показатель Mall Index, который отражает число посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей, в Москве с 1 по 7 мая превысил показатель за аналогичный период 2022 года на 2%, а в Санкт-Петербурге на 4%.

Отмечается, что минувшие полтора месяца ситуация на рынке остается достаточно стабильной, при том что сохраняется значительный разрыв с докризисными значениями.

Авторы статьи поясняют, что в Москве в начале мая посещаемость торговых центров оказалась на 26% ниже показателя за аналогичный период 2019 года, а в Санкт-Петербурге — на 27%.

По словам эксперта в сфере торговой недвижимости Евгении Хакбердиевой, в топовых торговых центрах Москвы наметилось снижение доли пустующих площадей, в первом квартале средний уровень вакантности составил 14,5%.

«На места ушедших брендов приходят международные ритейлеры (Турция, Белоруссия, Италия), оставшиеся на российском рынке, и локальные игроки, преимущественно сетевые игроки», — приводит газета её слова.

Хакбердиева добавила, что многие крупные помещения делят на небольшие блоки для упрощения их сдачи в аренду.

Как передавало ИА REGNUM, после начала спецоперации несколько крупных мировых производителей алкоголя приостановили продажи своей продукции в России или объявили об уходе с рынка. В числе таковых были Pernod Ricard (владелец бренда Absolut), Diageo, Bacardi и другие.

На российский рынок выйдет индийский производитель алкоголя Allied Blenders & Distillers (ABD). Компания находится в тройке по популярности производителей виски в мире.

Один из крупнейших в мире ритейлеров спортивных товаров французский производитель Decathlon пока не сообщал о желании продать либо свернуть свой бизнес в России. Несмотря на сведения о продаже нескольких магазинов, предприятие продолжает оплачивать аренду и платить заработную плату своим сотрудникам. Об этом сообщил журналистам заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

Магазины ушедшей из России компании Inditex, которой принадлежат такие бренды, как Zara и Pull & Bear, открылись под новыми названиями. Испанская бизнес-группа Inditex, владеющая такими брендами, как Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Oysho, Massimo Dutti, Zara и Zara Home, достигла соглашения с группой Daher о продаже бизнеса в России, где у неё действовало около 500 магазинов. Деятельность компании в России была приостановлена в марте 2022 года.