Берлин, 14 мая, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Берлин и Киев изучат правовые возможности для использования замороженных российских активов на восстановление Украины. Об этом 14 мая говорится в совместном заявлении канцлера ФРГ Олафа Шольца и украинского президента Владимира Зеленского.

Официальное интернет-представительство президента Украины Олаф Шольц

Отмечается, что на саммите Совета Европы, который пройдёт 16–17 мая в Рейкьявике, будет представлен так называемый «международный реестр ущерба, причинённого Украине».

«В ходе наших усилий мы будем и впредь изучать соразмерные возможности для использования замороженных российских активов, чтобы поддержать восстановление Украины», — говорится в заявлении.

В документе утверждается, что Берлин и Киев едины во мнении о необходимости повышать давление на Россию посредством новых санкций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зеленский 14 мая прибыл в Берлин, где его с воинскими почестями встретил Шольц. Канцлер ФРГ заявил, что с начала российской специальной военной операции Германия потратила на поддержку Украины €17 млрд.

11 мая официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что у Евросоюза есть «юридическое заключение», согласно которому замороженные активы России «можно» использовать для восстановления Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Виганда, отметил, что подобные посягательства на российскую собственность за рубежом недопустимы.

Президент России Владимир Путин 25 апреля подписал указ об ответных мерах при изъятии активов РФ за рубежом. В этом случае будет введено внешнее управление на активы недружественных государств.