Il Messaggero: Италии грозят забастовки из-за подорожания макарон

Рим, , 15:25 — REGNUM Забастовки могут произойти по всей Италии из-за роста цен на макаронные изделия. Об этом предупредила Ассоциация потребителей, сообщила 14 мая газета I’ll Messaggero.

Правительство Италии Иван Шилов © ИА REGNUM

Потребительская организация пожаловалась в антимонопольное ведомство и инспекцию по защите качества продовольственных товаров на необоснованное повышение цен на макароны при низкой стоимости пшеницы. В ассоциации отметили, что в некоторых торговых сетях рост цен на макароны вдвое превысил показатель инфляции.

Защитники прав потребителей предупредили, что если цены не снизятся в ближайшее время, покупатели по меньшей мере на 15 дней устроят «макаронную забастовку» и откажутся покупать товары этой категории.

Производители не согласились с жалобой и заявили, что цены растут обоснованно. Они призвали обратить внимание на цепочки поставок и контролировать цены до момента поступления товара в розничную сеть.

В Итальянском продовольственном союзе заявили, что макароны выросли в цене, так как их произвели в период высокой стоимости зерна, энергии, упаковки и логистики. Цены на эти составляющие снизились, а макароны остались лежать на полках.

Отмечается, что твёрдая пшеница стоит в Италии примерно 0,36 евро, что на 30% ниже прошлогодней отметки. Эта стоимость не покрывает производственных затрат. Килограмм макарон при этом стоит в среднем от 1,49 до 2,3 евро в зависимости от региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году эксперты Международного валютного фонда ухудшили прогноз экономического роста в Италии. Прогноз на 2023 год был понижен до 1,7% роста вместо 2,2%. При этом они отмечали, что Италия, как и Германия, относится к особенно зависимым от российского газа странам.