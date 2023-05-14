Мурманск, 14 мая, 2023, 15:19 — ИА Регнум. В центре Мурманска в ночь на 14 мая горело здание военкомата, два пожарно-спасательных подразделения ликвидировали возгорание в течение часа, сообщили в региональном управлении МЧС.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

«14 мая 2023 года в 02 час. 07 мин. в МЧС (…) поступило сообщение о возгорании в здании по адресу: г. Мурманск, ул. Буркова, д. 4. В результате происшествия выгорело помещение цокольного этажа на общей площади 100 кв. м. Пожар ликвидирован в 03 час. 14 мин. На месте происшествия работали 2 пожарно-спасательных подразделения (18 человек личного состава, 5 единиц техники)», — сообщили в МЧС.

Ранее Telegram-каналы со ссылкой на информированные источники сообщили, что пожар в военкомате в центре Мурманска стал следствием поджога. Подозреваемый, 19-летний местный житель, уже задержан, по этой информации, свои действия он объяснил шантажом и угрозами расправы со стороны неизвестного злоумышленника в социальных сетях.

3 мая сообщалось о возгорании в здании военкомата в Валдае (Новгородская область). Возгорание произошло в деревянной пристройке, затем пламя распространилось на крышу военкомата. Причиной пожара было названо короткое замыкание. Управление СК по региону организовало проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьёй 293 УК РФ «Халатность».

В феврале 2023 года суд в Волгограде приговорил местного жителя к четырем годам колонии за поджог военкомата. В мае 2022 года он забросил в окно здания военкомата самодельное зажигательное устройство, после чего начался пожар. Злоумышленник скрылся с места преступления, но был задержан.