Анкара, , 15:24 — REGNUM В различных провинциях Турции на участках для голосования умерли три человека, сообщил 14 мая в воскресенье телеканал TRT.

Горожане и журналисты в день президентских и парламентских выборов у избирательного участка © Денис Соловых/ТАСС

Так, в провинции Трабзон на участке в уезде Акчабаат 75-летняя Айсель Улусой потеряла сознание в кабинке для голосования. Врачи констатировали смерть от сердечного приступа.

В расположенной рядом с Трабзоном провинции Гиресун 85-летний избиратель внезапно потерял сознание возле урны для голосования, спасти его не удалось. Он умер от инфаркта.

А в Ризе, родной провинции президента Реджеп Тайипа Эрдогана, состояние 64-летнего сотрудника избирательной комиссии резко ухудшилось, когда он стоял у избирательной урны на одном из участков. Мужчина внезапно потерял сознание и упал. Он был госпитализирован, однако спасти активиста не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая в Турции проходят президентские и парламентские выборы. В президентских выборах фаворитами считаются два кандидата — Эрдоган и лидер оппозиционного альянса Кемаль Кылычдароглу.

Эрдоган после голосования на своём избирательном участке отметил, что выборы, по его данным, проходят без нарушений.

Накануне голосования обе стороны обвинили зарубежные страны в попытке вмешательства в выборы: Кылычдароглу — Россию, представители партии Эрдогана — США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выдвинутые Кылычдароглу обвинения не имеют под собой никаких оснований.