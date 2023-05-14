Белград, , 15:14 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в скором времени покинет пост главы правящей Сербской прогрессивной партии. Об этом написало издание Informer.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

«Через несколько дней я больше не буду председателем политической партии. Объясню всё людям на большом съезде», — приводит издание слова Вучича.

Отмечается, что съезд правящей Сербской прогрессивной партии запланирован на 26 мая.

По словам Вучича, он ожидает, что этот съезд станет крупнейшим в истории страны, на нём будут приняты важные решения.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Вучич заявил, что страны Запада крайне избирательно подходят к вопросу о территориальной целостности государств, они выступают в её защиту только тогда, когда это соответствует их интересам.

Он также отметил, что Запад пугает Сербию угрозой, которая якобы исходит от России, и призывает республику вступить в НАТО, но опасность для Белграда таит именно Североатлантический альянс. По его словам, именно это не дает стране стать частью Североатлантического альянса. Вучич также напомнил, что 23 апреля исполнится 24 года с трагической даты, когда в результате авиаудара НАТО по зданию Радио и телевидения Сербии погибли 16 сотрудников редакции.