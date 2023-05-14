Минск, 14 мая, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пропустил церемонию празднования Дня флага, герба и гимна республики, мероприятие транслировал канал СБ ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Обращение главы государства во время церемонии зачитал премьер-министр Роман Головченко.

Также поздравление президента было опубликовано на его сайте.

Как сообщало ИА REGNUM, Лукашенко не присутствовал на неформальном завтраке лидеров стран СНГ в Кремле, который провёл президент России Владимир Путин после военного парада Победы на Красной площади.

Лукашенко не остался на совместный завтрак иностранных лидеров после парада Победы 9 мая в Москве из-за мероприятий в Минске, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.