Берлин, 14 мая, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Украинские власти готовы к достижению мирного решения, но якобы не готовы к тому, чтобы условия диктовались Россией, заявил 14 мая канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Стрингер/РИА Новости Канцлер ФРГ Олаф Шольц

«Нужно везде говорить о том, что Украина готова к миру, но она по праву и при нашей полной поддержке требует, что это не должно означать просто замораживания конфликта и того, что Россия будет диктовать условия», — отметил Шольц, слова которого передаёт ТАСС.

Канцлер ФРГ похвалил мирную инициативу Бразилии, однако отметил, что другие страны, прилагающие усилия для достижения мира на Украине, должны держать в уме, что эти инициативы не должны быть против Украины.

«Мы должны заявить странам Южной Америки, Африки, Азии, что нет двойных стандартов, что проблемы, которые существуют там, волнуют нас в равной степени», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля президент Бразилии Лула да Силва призвал США прекратить «подогревать» конфликт на Украине. По его словам, сейчас требуется активно искать страны, которые наряду с Китаем и Бразилией готовы выступить посредниками в российско-украинских переговорах. Он добавил, что в первую очередь нужно убедить страны, которые поставляют оружие и разжигают конфликт, прекратить это делать.

Кроме того, политик заявил, что для начала мирных переговоров на Украине необходимо создать новый формат, аналогичный G20. По словам бразильского лидера, он обсуждал это предложение в ходе визитов в Китай и ОАЭ. Глава государства отметил, что действия стран Запада лишь способствуют продолжению конфликта.

В свою очередь, Белый дом подверг резкой критике президента Бразилии за обвинения США в «поощрении» конфликта на Украине. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби обвинил да Силву в том, что он, «как попугай, повторяет российскую и китайскую пропаганду». Кирби подчеркнул, что комментарии бразильского президента, который предполагает, что США и ЕС не заинтересованы в мире, «ошибочны» и не попали в цель.

Президент Бразилии позднее ответил на критику в свой адрес. В интервью Reuters он сообщил о намерении найти третью альтернативу для решения украинского кризиса.