Санкт-Петербург, 14 мая, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Тяжёлое ранение из пневматического ружья получила шестилетняя девочка в посёлке Виллози под Санкт-Петербургом. В неё выстрелил соседский мальчик, сообщило 14 мая издание «78.ru».

Иван Шилов ИА REGNUM Пистолет

Житель посёлка в Ломоносовском районе Ленинградской области нашёл у себя в сарае травматическое ружьё и показал соседским детям. Те незаметно утащили ружьё и решили пострелять по металлической бочке. Когда один из мальчиков выстрелил, то попал в шестилетнюю дочь владельца оружия.

Пуля попала девочке в живот. Её госпитализировали в реанимацию в тяжёлом состоянии с повреждением печени и правой почки, внутрибрюшным кровотечением.

После извлечения пули состояние ребёнка стабилизировалось.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в Волгоградской области 15-летний мальчик ранил своего 12-летнего товарища во время игры с пневматической винтовкой. Пуля попала мальчику в живот, его госпитализировали.