Москва, 14 мая, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведёт заседание Совета по межнациональным отношениям. Об этом 14 мая сообщил в своём Telegram-канале журналист Павел Зарубин, анонсируя программу «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

Kremlin Pool/Global Look Press Владимир Путин

«Президент России на следующей неделе проведёт заседание Совета по межнациональным отношениям», — сказано в публикации.

Зарубин уточнил, что данная тема требует особенного внимания, поскольку в последнее время западные политики в открытую заявляют, что хотят распада России. Он добавил, что в 90-е годы подобные попытки предпринимались, однако Москва смогла преодолеть те проблемы.

По словам журналиста, у российского лидера также запланированы совещания с правительством и постоянными членами Совета безопасности (СБ).

Пресс-служба главы государства пока не анонсировала официальный график президента на предстоящие дни.

Как сообщало ИА REGNUM, российский лидер обновил Концепцию государственной миграционной политики страны. Президент своим указом внёс правки в документ, которые касаются уехавших из России, а также жителей новых регионов и иностранцев, находящихся на территории РФ.