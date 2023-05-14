Москва, 14 мая, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Бывшая учительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич, делясь своими мыслями и чувствами, связанными с началом СВО, сообщила, что переживает по этому поводу не только она. Об этом она заявила в интервью автору и соведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Конечно, я переживаю и не только я переживаю. Он и сам наверняка переживает, только я знаю: он никогда вида не покажет», — рассказала она на параде Победы в Москве, добавив, что Путин давно уже стал для неё учителем и он находится «на своем месте».

Как передавало ИА REGNUM, 9 мая на параде Победы на Красной площади Владимир Путин заявил, что Россия гордится всеми участниками специальной военной операции.

«Мы гордимся участниками специальной военной операции. Всеми, кто сражается на передовой, кто под огнём обеспечивает фронт, спасает раненых. Нет сейчас важнее дела, чем ваша боевая работа», — сказал Путин. Он также отметил, что планы Запада и государственный переворот привели Украину к нынешней катастрофе, а украинский народ сделали заложником. Он назвал преступлением снос мемориалов советским воинам в некоторых странах. Российский лидер отметил, что такое надругательство также является преступлением и откровенным реваншизмом тех, кто готовил новый поход на Россию и «собрал неонацистскую нечисть со всего мира».