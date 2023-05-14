Анкара, 14 мая 2023, 14:23 — REGNUM Сторонник президента Турции Реджепа Эрдогана Шереф Курт, назначенный его доверенным лицом на выборах главы государства, скончался во время голосования. Об этом 14 мая сообщает газета Milliyet.

Турция
Турция
Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, инцидент произошёл в Ризе. Состояние 64-летнего жителя Курта ухудшилось, когда он стоял у избирательной урны на одном из участков.

Мужчина внезапно потерял сознание и упал. Он был госпитализирован, однако спасти активиста не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая в Турции проходят президентские и парламентские выборы. В президентских выборах участвуют два кандидата — Эрдоган и лидер оппозиционного альянса Кемаль Кылычдароглу.

Эрдоган после голосования на своём избирательном участке отметил, что выборы, по его данным, проходят без нарушений.