Анкара, , 14:23 — REGNUM Сторонник президента Турции Реджепа Эрдогана Шереф Курт, назначенный его доверенным лицом на выборах главы государства, скончался во время голосования. Об этом 14 мая сообщает газета Milliyet.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, инцидент произошёл в Ризе. Состояние 64-летнего жителя Курта ухудшилось, когда он стоял у избирательной урны на одном из участков.

Мужчина внезапно потерял сознание и упал. Он был госпитализирован, однако спасти активиста не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая в Турции проходят президентские и парламентские выборы. В президентских выборах участвуют два кандидата — Эрдоган и лидер оппозиционного альянса Кемаль Кылычдароглу.

Эрдоган после голосования на своём избирательном участке отметил, что выборы, по его данным, проходят без нарушений.