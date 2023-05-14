Анкара, 14 мая, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Сторонник президента Турции Реджепа Эрдогана Шереф Курт, назначенный его доверенным лицом на выборах главы государства, скончался во время голосования. Об этом 14 мая сообщает газета Milliyet.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Отмечается, инцидент произошёл в Ризе. Состояние 64-летнего жителя Курта ухудшилось, когда он стоял у избирательной урны на одном из участков.

Мужчина внезапно потерял сознание и упал. Он был госпитализирован, однако спасти активиста не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая в Турции проходят президентские и парламентские выборы. На пост главы президента претендуют три человека: действующий президент 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган, 74-летний Кемаль Кылычдароглу, а также 55-летний Синан Оган.

Эрдоган после голосования на своём избирательном участке отметил, что выборы, по его данным, проходят без нарушений.