В Турции из-за сердечного приступа умер сотрудник избиркома
Анкара, 14 мая, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Сторонник президента Турции Реджепа Эрдогана Шереф Курт, назначенный его доверенным лицом на выборах главы государства, скончался во время голосования. Об этом 14 мая сообщает газета Milliyet.
Отмечается, инцидент произошёл в Ризе. Состояние 64-летнего жителя Курта ухудшилось, когда он стоял у избирательной урны на одном из участков.
Мужчина внезапно потерял сознание и упал. Он был госпитализирован, однако спасти активиста не удалось.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая в Турции проходят президентские и парламентские выборы. На пост главы президента претендуют три человека: действующий президент 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган, 74-летний Кемаль Кылычдароглу, а также 55-летний Синан Оган.
Эрдоган после голосования на своём избирательном участке отметил, что выборы, по его данным, проходят без нарушений.